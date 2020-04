Ööpäevaga 24 positiivset COVID-19 analüüsi, Viljandimaal nakatunuid ei lisandunud

Viljandimaal on seni tuvastatud 19 nakatunut ja koroonaviiruse tagajärjel siin teadaolevalt keegi surnud ei ole.

13. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 157 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 102 inimest. Viimase ööpäeva jooksul surid Eestis koroonaviiruse tagajärjel Ida-Viru keskhaiglas juhitaval hingamisel olnud 59-aastane mees ja Kuressaare haiglas ravil viibinud 75-aastane naine, kokku on Eestis selle haiguse tagajärjel surnud 27 inimest.