Sultsi–Morna teelõigul algab remont ja kehtivad liikluspiirangud

Maanteeamet andis teada, et Viljandi maakonnas Imavere–Karksi-Nuia maantee Sultsi–Morna teelõigul (kilomeetrid 64–72) alustatakse 13. aprillil rekonstrueerimistöödega. Töötsoonis on üks sõidusuund liiklejatele lõiguti suletud ja liiklust reguleeritakse valgusfooridega. Tööd kestavad oktoobrikuu keskpaigani.

Maanteeamet paneb autojuhtidele südamele, et alanud on iga-aastane massiline konnade kevadränne. See tähendab, et kahepaiksed satuvad ka sõiduteedele.