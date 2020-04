Trad.Attack!-i plaadiesitluskontsert Saku Suurhallis lükkus septembri lõppu

«See kontsert on suurim asi, mille bändiga kunagi ette oleme võtnud. Eesti esimene 360-kraadine lava tuhandete pealtvaatajate ja kümnete kaasesinejatega, iga lugu omaette vaatemäng. Just nii me seda ette kujutame, kuid 23. mail esinedes peaksime tegema oma plaanides järeleandmisi ja seda me teha ei raatsi,» selgitas edasilükkamise otsuse tagamaid Jalmar Vabarna. «Kontsert peab tulema täpselt nii võimas, kui oleme iseendale ja oma fännidele lubanud. Kõik see nõuab aga ka palju ettevalmistust ja proove nii bändi kui taustajõududega. Peaksime olema nendega juba algust teinud, kuid lähinädalatel ja kardetavasti kauemgi seda teha ei saa,» lisas ta.