Hoope saavad praegu kõik majandusharud, aga turism on täielikus varjusurmas. Viljandi hansapäevad on juba ära jäetud, teiste suuremate ürituste tulevik on ebaselge: kas näiteks selleks ajaks, kui peaks toimuma folgifestival, on olukord paranenud? Kodukontorist jagab oma mõtteid rohkem kui 17 aastat Viljandi turismi ja avalikke suhteid korraldanud Krista Kull.