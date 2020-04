Rahvas ei mahtunud Viljandi ehituspoodidesse ära

Eriolukorras on poodidele kehtestatud üsna karmid ohutusreeglid: palju rahvast ei tohi korraga sisse lasta ja tuleb jälgida, et kõik hoiaksid üksteisega distantsi. Kevadilmad on aga tekitanud inimestes remondimõtteid ja soovi sõrmed mulda lükata, nii tekkis laupäeval ehituskaupluste uste taha pikk looklev järjekord.