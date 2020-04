Ära lase ennast petta: toidulisandid COVID-19 vastu ei aita

Veterinaar- ja toiduameti peaspetsialist Airika Salumets rõhutas, et toidulisandile ei tohi omistada haigusi ennetavaid, leevendavaid ega ravivaid omadusi. «Toidulisand on toit, millega saab täiendada tasakaalustatud toitumist. Tegemist ei ole preparaatidega, mis on mõeldud haiguste, sealhulgas viiruste raviks. Seetõttu ei tohi toidulisandit turustades viidata, nagu toode ennetaks, leevendaks või raviks koroonaviirust,» märkis ta.

«Oleme saanud teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt infot ja näeme juba ka Eestis, et eriolukorda kasutatakse ära kasumi teenimise eesmärgil. Selline tarbijate eksitamine on aga lubamatu,» nentis Salumets.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik lisas, et alati tuleb ettevaatlik olla, kui ravimina reklaamitu lubab sisuliselt imeravi. «Igasugune lubadus, et miski ravib raskeid haigusi või toimib lihtsa ja kiire lahendusena pikaajaliste terviseprobleemide puhul, peaks tekitama kahtlust. Ametlikult sellised niinimetatud ravimid kuskil registreeritud ei ole ja netiotsing viib üldjuhul vaid tootjafirma lehele. Sisuliselt on see ebaravi. Kindlasti tasub meeles pidada tõsiasja, et ebaraviteenused ja -preparaadid ei tugine kunagi teaduslikele uuringutele ega katsetele, mistõttu on tegemist õnnemänguga, millest võidab vaid preparaatide müüja.»