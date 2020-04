Koroonaviiruse saanud perekonda muserdavad kuulujutud

See on üks näide kuulujuttudest, mis koroonaviirusesse jäänud põlist Abja peret väikses kogukonnas saadavad. Ehkki pere on riiklikke korraldusi järginud, liiguvad küla peal hoopis teised jutud. Pereema sõnul on nad kogukonnas pettunud.

"Keegi ei ole selle viiruse eest kaitstud ning meie ei ole süüdi, et haigeks jäime," sõnas pereema Kadi Kask.

Ühe katuse all elavad isa Koit, ema Kadi, nende kaks tütart ning ühe tütre kaks poega. Viirusesse on neist jäänud kolm: pereisa, pereema ja ülikoolist koduõppel olev tütar. Ühtlasi on sama haiguse saanud pere Viljandis elav tütar.

Esimesena diagnoositigi haigus just Viljandis elaval tütrel, kelle haigusnähud ilmnesid 31. märtsil. Seepeale jäid ka Abjas elavad Kased terve perega karantiini, sest tütar oli mõni aeg varem neil külas käinud. Koduspüsimise erandiks oli 3. aprill, kui pereisa käis Viljandis koroonaviiruse proovi tegemas ning põikas tagasiteel koju läbi tanklast, et osta endale karantiiniks suitsuvaru. Ühtegi haigusnähtu pereisal tol hetkel veel polnud ning karantiini reeglid lubavad sellisel inimesel hädapäraseid toiminguid teha.

Sellest käigust alates hakkasid Abja kandis levima mitmesugused jutud, sealhulgas sellised, mis on pereema sõnul tõest väga kaugel. "Abjas teati, et meie peres on haigus, ning inimesi ärritas Koidu käitumine," lausus ta.

3. aprillil antud proovi tulemusest selgus, et ka pereisa on tabanud viirus. Praeguseks on haigus jõudnud ka pereemani ja ühe tütreni. Oma kodust pole nad lahkunud, sõbrad toovad toidukotid kuuri alla.

"Meil on siin hea olla ja pole põhjustki kuhugi minna," lausus Kadi Kask. Selline pidev selja taga süüdistamine on perele rusuvalt mõjunud. "Ma saan inimestest aru, nad on ärevil, aga see ei ole normaalne," nentis pereema.

Muu hulgas on ta veendunud, et väikses kogukonnas häirivad kuulujutud nakatunuid rohkem kui suures kohas. "Anonüümsena suurlinnas põdeda on teine teema," sõnas ta.

Järgmine kord, kui keegi näeb Abjas Kase perekonnast kedagi liikumas, on nad pereema kinnitusel juba kindlasti terved, sest enne kordusproovi ja ilma perearsti heakskiiduta nemad kodust lahkuda ei kavatse.

Kadi Kaske paneb enim nördima see, et veendunud kuulujutulevitajad ei küsi infot otse perekonna käest.

"Ma olen kogu aeg kodus ja oskan vastata," lausus ta ja kutsus huvitundjaid üles temaga kontakteeruma.

Pereema soovitab inimestel kodus püsida, sest viirust võib saada kõikjalt.

Poodi ei lubata Coop Abja juhatajale Laili Lambile on teada, et Abjas on üks nakatunu, ning kui too Coopi kauplusesse tuleks, siis teda ei teenindataks, vaid tal palutaks lahkuda. Lambi sõnul selliseid vahejuhtumeid Abja Konsumis või Mareti poes olnud ei ole.