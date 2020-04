Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust ja maksimummäär 1000 eurot. FOTO: Elmo Riig

Selleks, et leevendada koroonaviiruse leviku tõttu lahvatanud majanduskriisi, on riik kasutusele võtnud hulga meetmeid. Neist esialgse leevendusena üks olulisemaid on töötasu hüvitis, mida makstakse töötajale, kelle tööandja tegevust erakorraline seis tugevalt häirib.