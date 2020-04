Vaba mõte. Ilus, aga ohtlik mõte

Tellijale

Nädalapäevad tagasi lugesin ühest Saksa piirkonna lehest mõtet, et järgmise paari aasta jooksul tuleks teha oste ja kulutusi, mis jätaksid raha 50–100 kilomeetri raadiusesse. Et esmajoones turgutada oma kodukoha majandust. Suuresti ekspordimajandusega Eesti jääks sellisel juhul vaeslapse rolli. Meie peaksime sellisel juhul pealt vaatama, kuidas Euroopa suured majandused end pikkamööda tuhast üles upitavad, ning alles seejärel võiksime loota, et ka meie kunagi tõuseme.

Kui see jama läbi saab, on suur tõenäosus, et maailm ei ole enam suur küla, kus inimestel pole tähtsust, kelle toodangut osta – peaasi, et oleks odav ja enam-vähem kvaliteetne. Võib arvata, et rohkem kui varem eelistatakse tulevikus oma inimesi. Võimalikuks peetakse sedagi, et riigipiirid ei ole pikka aega enam nii lahti, nagu olid veel jaanuaris.