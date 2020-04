Öise eluviisiga lendav imetaja

Tellijale

See, et praegu inimeste seas leviv SARS-CoV-2 on pärit nahkhiirtelt, on ainult oletus. Oletatakse ka, et see viirus tuli inimesele üle soomuslooma kaudu. Eestis on ühed nahkhiireliigid, Hiinas teised. Samas on viirusi üldse väga vähe uuritud. Aga Eestis igatahes pole keegi kunagi nahkhiirelt saadud haigusesse ära surnud. Pole ka mingit alust arvata, et nüüd, kevadel 2020, on tekkinud Eestis eriline oht, mis lähtub Eesti või Euroopa nahkhiirtest. Oht lähtub ikka sellest uuest koroonaviirusest, mis levib maailmas inimeselt inimesele.