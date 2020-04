Riik premeeris ka siit kandi sportlasi stipendiumiga

Stipendiumi said käsipallur Mihkel Lõpp, ratsutaja Gunnar Klettenberg, kergejõustiklane Kätlin Tõllasson ja saalihokimängija Diana Klavan. Kaks esimesena mainitut on seniajani Viljandimaaga tihedalt seotud: Mihkel Lõpp on Viljandi HC üks põhimängijaid ja Gunnar Klettenberg elab ja treenib Viljandimaal. Teised nimetatutest on küll siit kandist pärit, ent treenivad ja võistlevad suuresti kas mujal Eestis või välismaal. Näiteks kettaheitja Kätlin Tõllasson elab põhiliselt Tallinnas ja Diana Klavan mängib Soome meistriliigas TPS Salibandy ridades.