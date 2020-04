Viljandi linnapea: töötame nüüd kriisirutiinis

Tellijale

Kui tavaelule iseloomulikku tööd on eriolukorra ajal vähemaks jäänud, siis palju uutest reeglitest tulenevat tegevust on lisandunud. Linnapea Madis Timpson tunnistas, et on pidanud viimaste nädalate jooksul selgeks õppima uusi arvutiprogramme, mida kasutatakse veebikoosolekute pidamiseks, korraldama baaris kontrolli, et seal pärast kella 22 alkoholi ei müüdaks, ning leidma paarkümmend vabatahtlikku, kes kontrollisid hiljutisel pensionipäeval, et sularahaautomaatide juures rahvast ei koguneks.