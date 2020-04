Sakala keskuse juhi arvates võiks hansapäevad ära jätta

Kukk ütles eelmisel nädalal Sakalale, et koos linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti töötajatega vaadatakse üle sündmuste kalender ning tehakse aruanne, kuidas eri ettevõtmise puhul käituda.

"Me ei taha otsuseid liialt kiirustades vastu võtta. Õnneks on praegu seis selline, et asjad saavad natuke ooterežiimil olla," lausus ta.

Praeguseks on selge, et 5.–7. juunini hansapäevi ei peeta. Lõplik otsus tuleb Sakala keskuse juhi sõnutsi teha mai esimestel päevadel. Jaanus Kuke arvates oleks aga hansapäevad sellisel kujul, nagu inimesed viimasel kuuel-seitsmel aastal on harjunud nägema, kõige mõistlikum ära jätta.

"Kui me teeme ta augusti teises pooles või septembris mis tahes kujul, siis ta on ikkagi selline kohitsetud variant ehk väiksem vend. Seda võib teha, et jääks märk maha, aga sellisel juhul peaks tal mingi hästi tore idee olema," leidis Kukk. "Juhul kui tingimused leevenduvad, tähistab linn igal juhul 20. augustit ja septembris on ju alati peetud linna sünnipäeva. On teemaks olnud, et sinna vahele võiks liita hansapäevad, aga pikemalt järele mõeldes ei näe mina sellel väga suurt mõtet."

Mai teisel pühapäeval jääb ära emadepäeva kontsert. "Meeskoori, poistekoori ja solistide esinemine Sakala keskuses päris kindlasti ei toimu, küll aga proovime tähistada emadepäeva veebis," ütles Kukk. "Loome konto, kas Facebookis või mujal, kus lastel on võimalik oma loomingut üles riputada."