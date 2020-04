Olen tolmu eest kaitstud

Esimeses apteegis, kuhu ma kolmapäeval näomaski ostmise sooviga sisenesin, sain pahandada. Pärast seda, kui olin end ajakirjanikuna tutvustanud ja küsinud, kas maskid on jõudnud, sain kuulda, kuidas ajakirjandus on maskide teema kajastamisel teinud lausa kuriteo. Sain teada, et eakad inimesed, kes peaksid kodudes olema, jooksevad mitmendat päeva mööda linna rohupoode ringi ja otsivad maske. Ajakirjanduses öeldakse, et neid on, aga tegelikult ei ole. Ostjad on pahased ning kahtlustavad, et apteekrid on need leti alla peitnud ja teevad musta äri.