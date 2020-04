Mask – kas kanda või mitte kanda?

Me elame uue koroonaviiruse põhjustatud epideemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud loosungina kõlav soovitus: kandke maski! Paraku on selgusetu, kas, kunas ja kuidas maski kanda, aga võib-olla pole seda üldse vaja kanda.

Kogu maailm juhindub maske kasutades kogukonna ehk igapäevase tegevuse ja suhtlemise tasandil nakatumise vältimiseks maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juhistest. WHO juhised ütlevad, et meditsiinilise ehk kirurgilise maski kandmine on ainult üks meede hingamisteede ehk respiratoorsete nakkuste, sealhulgas uue koroonaviirushaiguse vältimiseks. Siiski ei piisa maski kandmisest – seda tuleb teha koos käte pesemise või desinfitseerimise ja muude ennetusmeetmetega. WHO ütleb selgelt ka seda, et maski kandmine nendel juhtudel, kui see pole näidustatud ehk seda ei ole vaja teha, võib tekitada inimesel väära ohutuse tunde. Maskide vale kasutamine ja näole sobitamine vähendab aga nende kaitseefektiivsust. Meditsiiniliste maskide kaitseefektiivsuse kohta niipalju, et selle määramise uuringuid on vähe tehtud, kuid eelmise SARS-i epideemia ajast pärinevad kanadalaste andmed väidavad, et maskide kaitseefektiivsus oli kuni 85 protsenti juhul, kui neid õigesti kasutati. Selgituseks, et erinevate respiraatorite kaitseefektiivsus on 95–99 protsenti. Siiski ei taga ükski mask ega respiraator täielikku nakkusohutust.

Kus ja millal maski kanda? Esmane nõue praeguses olukorras on viibida kodus. Kui inimene peaks siiski viibima avalikes rahvarikastes kohtades ning kui ei ole nakkusohu hoiatust antud ja inimesed peavad kinni vähemalt kahemeetristest vahedest, ei ole vaja maski kanda. Rahvarikka koha all mõistetakse respiratoorse viirusepideemia ajal riigiti erinevat hulka inimesi. Kui kaupluses või rahvarikkas kohas viibib mingil põhjusel viirus-positiivne isik või endal võimalikku haigust kahtlustav isik, peavad nad kandma maski. Sama nõue kehtib inimeste viibimisel tööruumis ja ühistranspordivahendis. Tööülesannete tõttu klientidega ühiskasutuses olevas ruumis viibivad töötajad, näiteks toidukaupluse või apteegi teenindajad, peaksid kandma maski. Aga ostjad või kliendid? Nemad ei peaks kandma maski, kui kõik saali teenindajad kannavad maski ja ülejäänud ostjad on sedavõrd vastutustundlikud, et ei tule sisseoste tegema kergete haigusnähtudega või vähemalt kannavad maski ning ostusaal on hästi ventileeritud. Et sellele teadlikkuse ja kohusetunde tasemele ei ole meie kogukond veel jõudnud, võib kahtlevatele sisseoste tegevatele tervetele inimestele soovitada kanda maski. Lisaks tuleb soovitada muidu tervele, kuid köhivale või aevastavale inimesele kanda maski, et vähendada teistel inimestel tekkivaid kahtlusi ja pingeid. Ka maski kandes on otstarbekas säilitada kaasinimestega ohutut vahemaad 2 meetrit. Suurem osa koroonaviiruse-positiivsetest kerge haigusvormiga isikutest on määratud kodusele ravile. Selletõttu on oluline, kuidas nakkusohtliku isiku viibimisel ja isoleerimisel kodus peaksid pereliikmed või hooldajad maski kandma. Haige või haiguskahtlane inimene, kes on isoleeritud eraldi tuppa, peab siis, kui siseneb pereliige või hooldaja, kandma maski. Juhul kui haige ei kanna maski, peab ruumi sisenev pereliige kandma maski. Pidevalt üksinda eraldi toas viibiv haige, kes pereliikmetega sageli ei suhtle, ei pea maski kandma. Kui koroonaviiruse-positiivne või endal nakatumist kahtlustav inimene läheb tungival vajadusel perearsti juurde või EMO-sse, peab ta tervisekeskusesse ja ooteruumi sisenedes kandma maski. Vabas õhus viibimisel ja teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet pidav ning kogunemisi vältiv inimene ei pea kandma maski.

Inimesed, kes kuuluvad koroonaviirushaiguse riskirühma (eeskätt üle 65 aasta vanused, krooniliste haigustega ja immuunpuudulikkusega inimesed ning rasedad) peaksid eriti hoolikalt järgima eelnimetatud maski kasutamise soovitusi ning püüdma maksimaalselt eemale hoida kodusel ravil olevatest ja haiguskahtlastest inimestest, vältima rahvarohkeid kohti ja ühistranspordivahendites sõitmist. Kõige parem oleks see, kui nad ei peaks isegi toidukauplusse või apteeki minema. Kui see on siiski vajalik, siis külastama neid varajastel tundidel või enne sulgemist, mil inimesi on vähe, ning soovitavalt kandma kaitsemaski.

Inimesed, kes kahtlustavad, et nad võivad olla nakatunud (on olnud kontaktis haige või haiguskahtlase inimesega, on viibinud viimase 14 päeva jooksul koroonaviirushaiguse levikuga riigis), peavad kandma maski.