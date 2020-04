Abja haigla 99-aastasel hoolealusel leiti koroonaviirus

Juhataja nentis, et koroonaviiruse avastamine oli ebameeldiv üllatus, sest asutus on omalt poolt teinud kõik selle ärahoidmiseks. "Hoolealune tuli meile 24. jaanuaril, esmalt raviosakonda, seejärel suundus üldhooldusosakonda. Viimati käis tal 8. märtsil põgusalt külas tütar. Ka temalt on proov võetud, aga see osutus negatiivseks," rääkis juhataja.