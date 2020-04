Oodatud viirusekaitse asemel jõudsid apteeki tolmumaskid

Kui möödunud reedel teatas üks maskide tarnija, aktsiaselts Magnum pressiteate vahendusel, et Eestisse jõuab kolm miljonit kirurgilist kaitsemaski, siis tegelikkuses saabusid isikukaitsevahendid, mitte maskid meditsiinilises mõistes. Suure kaubahulga teise tarnija, aktsiaseltsi Semetron juhatuse liikme Martin Minini sõnul tellitigi aga just isikukaitsevahendeid ehk kaitsemaske ning jutt meditsiinilistest kaitsevahenditest olevat olnud vaid näpuviga pressiteates.

Tolmu tõrjumiseks hästi sobivaid maske pakkusid tarnijad ka haiglatele, meedikutele ja politseinikele, kuid riik loobus neist, sest viiruse eest pakuvad need maskid vähe kaitset.

Apteegid osteti tühjaks

Apteekidesse jõudnud maske tabas suur menu. 50 maskiga karp maksis 35 eurot ning paljudes kohtades sai hommikul müüki pandud kaup juba ennelõunal läbi.

Männimäe Selveri apteegi klienditeenindaja Kersti Viljase sõnul oli nõudlus väga suur. «Enam-vähem igale kliendile oleme praeguseks müünud ja õhtuks on maskid läinud, ma arvan,» ütles Viljas eile hommikupoolikul. 70 karbist pooled olid juba poolteise tunniga maha müüdud ning kõigile soovijatele neid ei jätkunud.

Maksimarketi apteegi proviisor Eha Peet nentis eile pärastlõunal, et Maksimarketi apteek oli maskidest taas tühi. Lisaks otsitakse juhataja Külli Maasiku sõnul taga kummikindaid, mille puudusele loodavad apteekrid samuti kiiresti lahenduse leida.

Paljud ostjad ei pruukinud aga teadagi, et nad soetasid maskid märgistusega FFP1, mis ravimiameti info kohaselt on sisuliselt tolmumaskid, sest filtreerivad mehaanilise protsessi käigus õhku sattunud osakesi.

Olgugi et müügile tulnud maskid on ühed nõrgema kaitsefaktoriga, on nende kandmine aktsiaseltsi Magnum kommunikatsioonijuhi Karina Loi sõnul siiski vähim, mida saab teha, et viiruse levikut peatada.

«Nii FFP1 kui ka kirurgilised, FFP2 maskid on mõeldud selleks, et takistada viiruse levikut. Väga paljud inimesed kõnnivad ringi, teadmata, et nad kannavad haigust, seega kui neid maske kannab suur hulk inimesi, ei saa nakkus nii massiliselt levida,» selgitas Loi. «Päris sajaprotsendiliselt selle konkreetse viiruse eest minu teada ei kaitse miski, sest selle osakesed on väga väiksed.»

Vastuolud dokumentides

Järgmiseks nädalaks lubas Semetroni esindaja Martin Minin Eesti apteekidesse ka kirurgilisi maske.

Karina Loi sõnul on see saadetis juba komplekteerimisel ning loodetakse, et uue nädala alguses jõuavad need kohale.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet leidsid aga Lõuna-Eesti Postimehe andmetel juba eile apteekidesse jõudnud saadetise dokumentides anomaalia. Nimelt olevat nii mõneski kaubaga kaasas olevas saatedokumendis juttu kirurgilistest maskidest, mida oodati eeskätt haiglates. Samuti avastati, et tootele sertifikaadi andnud Poola labori andmetes sellist sertifikaati üldse ei kajastu.