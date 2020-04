Füüsilisest isikust ettevõtjal hüvitisepoti juurde asja pole

Tellijale

Nagu ütles töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool, ei saa füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) töötasu hüvitamise taotlust esitada sellepärast, et nad pole seaduse järgi pidanud maksma töötuskindlustusmaksu. «Loogiline järeldus on, et kui ei ole maksnud sisse, siis ei saa ka kätte,» lausus ta. Siiski tõi ta välja, et riik vabastas FIE-d esimeses kvartalis sotsiaalmaksust.

Kool lisas veel, et igasuguste ärivormide puhul tasub enne hüvitise küsimist vaadata, kas tööleping on olemas. «Tingimustes on kirjas, et seda hüvitist taotleb tööandja oma töölepinguga töötajale. Klassikaline OÜ-taja, kes ei maksa ühtegi maksu, hüvitist taotleda ei saa. Kui aga OÜ-s on inimene lepinguga palgal, siis tema vastab tingimustele.»