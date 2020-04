Tellijale

FinEst Wood omandas läinud aastal enampakkumisel kuue elamukrundi hoonestusõiguse 50 aastaks Põhja-Sakala volikoguga sõlmitud lepingu alusel. «Selles lepingus on punkt, et meil on võimalik osta need kinnistud pärast hoonestamist – majad peavad olema kasutusloa staadiumis – hetkel kehtiva maa hinnaga. Kuna meil on plaan majad valmis ehitada selle aasta jooksul, saaksime kinnistud osta selle aasta lõpus,» kõneles Aavasalu.