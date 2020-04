Vabadus kriisi ajal

Praeguses kriisiolukorras ongi muutunud aktuaalseks küsimus, kas inimeste vabadust on piiratud üleliia. Tänapäeva ühiskonnas oleme ju harjunud, et meil on vabadus teha ja öelda, mida soovime, ning minna, kuhu soovime. Järsult on aga maailm muutunud ja enam ei ole kõik nii vaba. Maailm oleks justkui ajas mõned kümned aastad tagasi läinud.

Eestis kuulutati eriolukord välja 12. märtsil. Koroonaproovi analüüs on andnud positiivse vastuse rohkem kui tuhandel Eesti inimesel. Praegu on lubatud 2 + 2 reeglit järgides ringi liikuda ja teatud hulk poode on avatud, inimesed tohivad õues käia, kuid tuleb olla vastutustundlik. Väga radikaalseks pole veel mindud, aga küsimus on, kui kaua piirdutakse praeguste meetmetega. Näiteks Hispaanias ja Itaalias on keelatud kodust välja minna. Ainult hädavajadusel on lubatud käia toidupoes või apteegis ja ka siis tuleb seda teha üksinda.

Tegelikult on arusaadav, et see situatsioon ärritab inimesi ja tekitab ebakindlust. Pole ju enam kümneid aastaid olnud sellist olukorda, et inimene ei või minna ükskõik millal lennukile ja lennata ükskõik kuhu või sõita autoga soovitavasse sihtkohta. On olnud liikumis- ja reisimisvabadus.

Samas oli ühiskond enne kriisiolukorda lõhenemas. Õhus oli palju negatiivsust ning inimesed olid võtnud endale õiguse teha ja öelda, mida soovivad. Kui tahtsid, siis solvasid kedagi, sest ei meeldinud tema käitumine või ütlemine. Inimesed kritiseerisid avaliku elu tegelasi internetiportaalides ja mitte argumenteeritult, vaid lahmides, kasutades veel ka ebatsensuurseid sõnu. Ühe näitena võib tuua näitleja Marika Korolevi, kelle kohta netikommentaatorid solvanguid kirjutasid ja ebaõigeid fakte avaldasid. Asi läks niikaugele, et Korolev pöördus juristide abiga kohtusse – laimamine ületas tema taluvuspiiri.

INIMESED EI OSKA või ei taha enam üksteist kuulata ning ammugi ei taha nad argumenteerida. President Kersti Kaljulaid küsis tänavuses vabariigi aastapäeva kõnes: «Kuidas me selleni jõudsime? Millal muutus asjalik debatt mees-hammustas-koera-tüüpi uudisväärtuslikuks sündmuseks?» Tema pidas siis küll silmas riigikogus toimuvat, aga sedasama saab üle kanda igapäevaellu. Paraku see ebaviisakus üksteise suhtes enne kriisiolukorda aina süvenes. Siinkohal võib küsida: kas tõesti see ongi vabadus, mida kõik on soovinud?

Vabaduse juurde käib sõnavabadus – vabadus, mida paljud taga ajavad, sest tahavad oma seisukohti väljendada. Seda on hästi näha sellestki, kui palju on hakanud inimesed arvamusartikleid kirjutama. Kas ikka on õige, et inimestel see vabadus on, kui ei osata üksteisest lugu pidavalt diskuteerida ja suhelda? Rääkimata sellest, et ei osata argumenteeritult suhelda, ei osata kasutada ilusat eesti keelt. Soovitakse olla populaarne ja lisatakse aina jutu sisse ingliskeelseid väljendeid.