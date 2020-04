Tellijale

Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet kinnitas, et turismiinfokeskust ei kaotata. "Oleme veendunud, et Viljandi linn ja maakond on kaunid ja olulised turismisihtkohad ning informatsiooni sellest tuleb jagada süsteemselt ja pidevalt," lausus ta.