Tänasest saavad perearstid saata kahtluse korral proovi andma viirusesümptomitega inimesi vanusest ja kaasuvatest haigustest sõltumata

Proovivõtmise strateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis, et hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgmisi meetmeid. Olukorra muutudes vaadatakse proovivõtmise põhimõtted uuesti üle.

Varem võeti see ennekõike vanemaealistelt ja kroonilistelt haigetelt vanusest sõltumata. See tähendab, et põhjendatud juhtudel saadetakse nüüd proovi tegema mis tahes vanuses inimesi, kui selleks on meditsiiniline näidustus.