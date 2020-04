Kaua oodatud maskid ei pruugi ootustele vastata

Kui möödunud reedel teatas maskide tarnija aktsiaselts Magnum pressiteate vahendusel, et Eestisse jõuab kolm miljonit kirurgilist kaitsemaski, siis tegelikkuses saabusid siinsetesse apteekidesse siiski isikukaitsevahendid, mitte maskid selle meditsiinilises mõistes.

Lisaks jaemüüki paisatud maskidele jagati 500 000 maski meditsiinitarvikuid müüvale ettevõttele Semetron, kelle juhatuse liikme Martin Minini sõnul saigi tellimus tehtud just isikukaitsevahenditele ehk kaitsemaskidele.

Täna pärastlõunal kajastas Lõuna-Eesti Postimees, et müügile jõudnud maskide sertifikaadid ei pruugi tegelikkusele vastata, kuid Semetroni esindaja Martin Minini kinnitusel omavad kõik saabunud maskid ka nõuetele vastavaid sertifikaate.

Küsimuse peale, miks teatati reedel just kirurgiliste maskide saabumisest, teatas Minin, et tegemist oli Magnumi poolse veaga, mis hiljem ära parandati ja hilisemas kontekstis kasutati siiski korrektset väljendit, milleks on isikukaitsevahend.

"Kirurgilise maski ja isikukaitsevahendi vahe on selles, et kirurgilise maski puhul ei jõua kirurgi poolt väljahingatav õhk patsiendi peale, isikukaitsevahendi puhul jõuab kanduvad aineosakesed küll väljahingatava õhuga keskkonda, kuid sissehingatava õhu eest pakub kaitset," selgitas Minin.

Tolmumaskiga viiruse vastu

Müügile tulnud maskid on märgistusega FFP1 ja neid peaks pakendil toodud instruktsiooni järgi vahetama iga nelja tunni tagant. Sisuliselt on need tolmumaskid, mis filtreerivad mehaanilise protsessi käigus õhku sattunud osakesi. Nendest kraad kangemad on kirurgimaskid märgistusega FFP2.

Olgugi et müügile tulnud maskid on ühed nõrgema kaitsefaktoriga, on nende kandmine maskid Eestisse toonud aktsiaseltsi Magnum kommunikatsioonijuhi Karina Loi sõnul siiski vähim, mida saame teha, et viiruse levikut peatada.

"Nii FFP1 kui ka kirurgilised, FFP2 maskid on mõeldud selleks, et takistada viiruse levikut. Väga paljud inimesed kõnnivad ringi, teadmata, et nad kannavad haigust, seega kui neid maske kannab suur hulk inimesi, ei saa nakkus nii massiliselt levida," selgitas Loi. "Päris sajaprotsendiliselt selle konkreetse viiruse eest minu teada ei kaitse miski, sest selle osakesed on väga väiksed."

Kõige kangemat, FFP3 märgistust kandvad maskid on tema sõnul sellised, mis on väga tihedalt ümber näo ning peaks likvideerima ligi 99 protsenti kõikidest õhus leiduvatest aineosakestest. Tavamüügist neid maske aga naljalt ei leia.

Küll aga peaksid järgmisel nädalal Semetroni esindaja Minini sõnutsi Eestisse jõudma ka kirurgilised maskid.

Magnumi pressiesindaja Karina Loi sõnul on järgmine saadetis ka juba komplekteerimisse läinud ning loodetakse, et järgmise nädala alguses jõuavad uued maskid kohale.

Loi sõnul on maski kandjal väga oluline teada, et näole seotud maski tuleb võimalikult vähe katsuda ning seda tuleks vahetada iga kolme-nelja tunni tagant, sest mask läheb seest niiskeks ja on seega kasutuskõlbmatu. Juhul kui maski on vaja katsuda, tuleks iga puudutuse järel ka käsi desinfitseerida.

Läksid nagu soojad saiad

Männimäe Selveri apteegi klienditeenindaja Kersti Viljase sõnul oli täna hommikul apteekidesse jõudnud maskide järele nõudlus väga suur.

"Enam-vähem igale kliendile oleme praeguseks müünud ja õhtuks on maskid läinud, ma arvan," ütles Viljas hommikupoolikul.

Maskid paisati müüki viiekümneste pakkidena. Paki täishind on 35 eurot, mis teeb ühe maski hinnaks 70 senti. Pensionäridel on võimalik saada viis protsenti soodustust.

Maske on võimalik soetada kümne kaupa, kuid Viljase sõnul saab neid osta ka vähem, kui peaks vajadus olema. Täna hommikul saabus apteeki 70 pakki maske, millest Viljase sõnul olid ennelõunaks müüdud ligi pooled.

Maksimarketi apteegi juhataja Külli Maasiku sõnul müüakse maskid ilmselt kiiresti läbi ja jäädakse uut partiid ootama. Eilse päeva õhtupoolikuks oligi Maksimarketi apteek maskidest tühi. Lisaks maskidele otsitakse tema sõnul taga kummikindaid, mille puudusele loodavad apteekrid samuti kiiresti lahenduse leida.