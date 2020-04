Ööpäevaga lisandus 37 positiivset proovi. Viljandimaal jäi seis endiseks

Eestis on kokku tehtud 24 813 proovi, millest 1185 ehk 5 protsenti on positiivsed. Nendest 37 protsenti on Saare ja 32 protsenti Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6 protsenti. Vanuserühmi vaates on 26 protsenti positiivsetest eakad (65-aastased ja vanemad).