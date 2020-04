Küttepuude varumine on tänavu talvel olnud väga keeruline. FOTO: Elmo Riig

Aprill on tavaliselt aeg, mil ahjuomanikud varuvad märgi küttepuid, et neid riidas sügiseni kuivatada. Nii mõnigi kütust müüv talunik vastab aga praegu, et tal ei ole märgi puid pakkuda.