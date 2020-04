Vari on valguse tõde

Varemeist sirutub valgus. Kas on see midagi olnut või millegi algus? Kas on see hääbuva haju või tõusukuma? Öö kargus karjatab varemeis. See ehmatab ära. Hiirvaikseks jääd tähtede säras. Nii nähtav, arvates, et oled peitunud ära. Karjatus ehmatas ära. Kustunud varemeilt kuu pühib tolmu. Sa põled ja leegitsed, sest karjatus ehmatas ära. FOTO: Ülar Mändmets