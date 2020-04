Edasi lükatud ümber Viljandi järve jooksu korraldajad pakuvad loobujatele lahendust

Traditsiooniliselt 1. mail asetleidev ümber Viljandi järve jooks on tänavu eriolukorra tõttu lükatud 1. augustile.

Eriolukorra tõttu 1. mailt 1. augustile edasi lükatud ümber Viljandi järve jooksu korraldajad andsid teada, et juhul kui 1. maiks registreerunud inimene jõuab aprillis arusaamisele, et ta ei saa 1. augustil osaleda, on tal võimalik kanda juba makstud starditasu järgmise aasta jooksul osalemiseks.