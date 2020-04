Ajad on keerulised ja nelja seina vahele lõksu jäänud inimesed kasutavad selge mõistuse säilitamiseks kõikvõimalikke vahendeid. Põhiline abimees on mõistagi internet ning seepärast on andmeside hulgad kõvasti kasvanud. Kuulatakse muusikat, vaadatakse filme ning otsitakse kontakti lähedaste ja sõpradega. Mõistlik ja arusaadav.