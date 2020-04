Tellijale

Haridusminister Mailis Reps selgitas küll, et muudatuse peamine eesmärk on leida eriolukorras paindlikke lahendusi, mitte saada pikaajalist otsustusõigust, aga kahjuks ei kõla see lihtsalt usutavalt. Paindlikke lahendusi on praegu väga vaja, aga kui on soov eriolukorra leevendamiseks plaastreid leida, siis tulekski eelnõusse kirjutada «eriolukorra lõpuni», mitte otsuse tähtajaliseks tegemise nimel mitu päeva avalikult sõdida.