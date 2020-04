Ülevaade. Millist maski valida?

Mask takistab eelkõige nakkuse levikut haigelt tervele, ent pakub teatud kaitset ka seda kandvale tervele inimesele. Respiraator on nakkuse eest kaitsmisel tõhusam, ent see on ka kallim. Oluline nüanss respiraatorite juures on, et osa neist kaitseb ainult kandjat, mitte kandjaga kokkupuutuvaid inimesi. Nimelt pääseb klapiga respiraatorist õhk vabalt välja.

Sellegipoolest on respiraatori või maski – olgu mask kas või ise õmmeldud – kandmine endale ja teistele kasulikum kui üldse ilma näokaitsmeta ringi liikuda. Tuleb aga silmas pidada, et maski kandmine võib inimese valvsuse uinutada ja panna teda eirama sotsiaalse distantseerumise reegleid. Mask ei asenda käte pesemist ega tähenda, et seda kandes ei peaks teiste inimestega kontakti vältima. Mask on vaid lisakaitse.

Mida valida?

Kui soovitakse ainult ennast kaitsta, võib valida ka väljalaskeklapiga maski, mille järele on väiksem nõudlus. See on sobilik näiteks üksi elavale inimesele ja kodukontoris töötavale inimesele, kes võib olla mõõdukalt kindel, et ta pole nakatunud. Kui soovitakse aga kaitsta ennast nakatumise eest ja seejuures mõelda ka teistele, tuleks kindlasti valida klapita mask.

Suuremal või vähemal määral pakuvad kaitset kõik maskid – nii tavalised õhukesed meditsiinilised kui tõhusamad respiraatorid. Kui valik on piiratud, tuleks osta seda, mida saada on, aga enne näokaitsevahendi kandma hakkamist tuleb kindlasti läbi lugeda selle kasutamise õpetus. Samuti tuleb neid kõiki tihedasti vahetada.

Mask viiruse eest täielikku kaitset ei paku. Ilmselt seetõttu olidki terviseamet ja eksperdid alguses ettevaatlikud seda soovitama. Kohane oleks ehk võrdlus talveriietega: riietega on jahe, aga riieteta külmuks surnuks. Koroonaviiruse osakesed on tõepoolest väikesed, nende läbimõõt on 0,1 mikromeetrit, ning enamik maske blokeerivad osakesi, mille suurus on vähemalt 0,3 mikromeetrit. Viiruseosakeste väiksus ei muuda aga suurema filtrikoega maske kasutuks, sest filtri mõte pole kinni püüda imepisikesi üksikuid viiruseosakesi, vaid põhiliselt palju kordi suuremaid piisku või tolmuosakesi (näiteks piisku läbimõõduga 0,6–1000 või enamgi mikromeetrit). Seetõttu ei maksa karta, et isetehtud maski või nõrgema respiraatori laiem kude täiesti kasutu oleks: koroonaviirus levib peamiselt piisknakkuse teel lähikokkupuutel nakatunuga ja samavõrd ohtlikud ei ole vabalt ringiheljuvad üksikud viiruseosakesed.

Niisiis muudab ka tavaline isetehtud mitmest kihist õmmeldud mask viiruse doosi väiksemaks või lausa mikrodoosiks, millega peaks hakkama saama peaaegu iga korralik immuunsüsteem. Ka vabrikus valmistatud maskid ja respiraatorid ei paku sajaprotsendilist kaitset, näiteks FFP3 standardile vastavad respiraatorid blokeerivad 99 protsenti aineosakesi.

Maailma terviseorganisatsioon on andnud maski kandmiseks järgmised juhtnöörid.