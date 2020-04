Tellijale

Töötukassa prognoosi kohaselt jätkub lähiajal registreeritud töötute arvu kasv. «Jääb üle loota, et uus töötasu hüvitis hoiab mõned koondamised ära ja aitab tööandjal mõned keerulisemad kuud üle elada,» vahendas töötukassa hinnangut kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kool. «Kõige keerulisem on prognoosida, kui pikaks kujuneb praegune eriolukord, aga see mõjutab ka tööturgu.»