Tellijale

Paljud ettevõtted pakuvad võimalust tellida kaup pakiautomaati, kuid kõige turvalisem on, kui see toimetatakse koduukse taha. Sakala andmetel on mitu ettevõtet pannud e-poe püsti hiljaaegu, nii et kogemus on uus nii ostjale kui ka müüjale. Seejuures ei paku suured kaupluseketid toidukulleriteenust endiselt väiksemates linnades, sealhulgas Viljandis.