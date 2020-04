Päästeamet patrullib ja lennutab droone

Päästeamet on märtsi lõpust teinud patrullkäike, et kontrollida lõkete ohutust tuleohtlikul ajal ning seda, kuidas peavad inimesed avalikes kohtades kinni eriolukorra tõttu kehtestatud piirangutest. Suuremaid alasid on kontrollitud droonidega. Esimese nädalaga on päästeamet teinud 818 patrullkäiku.