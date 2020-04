Ugala teatril valmis 15-osalise sarjajutu esimene osa

Kadri Lepp ütleb, et «Poiss, kes tahtis põgeneda» on tema esimene raamat. «See lugu sündis juba mõned aastad tagasi, ajal, mil olin teatrist veidi aega eemal. Ja olgugi, et mul tol hetkel justkui aega üle ei olnud ja mu päevad olid hommikust õhtuni kõikvõimalikke koduseid toimetusi täis, oli mul siiski aega mõelda. Oma mõtteid sorteerida. Nii saigi mulle selgeks, et tahan väga kirjutada. Et ilma selleta enam kuidagimoodi ei saa. Ja et ma kandsin tol hetkel juba mitu aastat endaga üht lugu, mida tahtsin jutustada, siis nii sündiski minu esimene raamat. Tänaseks on neid ilmunud juba kolm. Ja kui mõni väike lugeja on küsinud, et kas tuleb ikka veel, siis olen lubanud, et tuleb kindlasti. Seda lubadust kavatsen ma ka suure rõõmuga pidada. Ja siinjuures tervitan väga palavasti oma armsaid lugejaid! Aitäh teile kogu selle rõõmu ja liigutuse, inspiratsiooni ja innustuse eest! Püsime siis kõik ilusti kodus. Ja loeme, iseendale ja oma kallitele. Ja teeme kõike muud, mida hing praegu ihkab. Ning kui teil ehk toimetustest ja õppimistest, kappide, raamatute ja plaadikogude sorteerimisest aega üle jääb, siis võite ka oma mõtete ja unistuste riiulitel ringi vaadata. Äkki jääb midagi näppu. Mõni unistus, mis polegi nii kättesaamatu, või mõte, mis tulnuks ammu juba teoks teha,» ütles autor.