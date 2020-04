Omaloominguvõistluse tähtaeg läheneb

Võistluse üks eestvedajaid Veronika Raudsepp-Linnupuu on öelnud, et mahupiiri ei ole.

"Võib saata näidendi või lühiromaani. Meile ongi saadetud igasuguseid asju," rääkis ta. "Päris koolikirjandeid me ei taha ning samuti pole oodatud tekstid, milles on väga palju võõrkeelt. Kui natuke inglise keelt sees on, saame hakkama, aga palume ikka eesti keeles kirjutada. Oleme saanud ka mitukümmend lehekülge puhtalt ingliskeelset teksti. Kirjavigu me parandama ei hakka, nii et selle taha midagi ei jää, aga palume ikka mõelda, mida öelda."