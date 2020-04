Viirus hiilis hooldekodusse

Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht rääkis, et proov tehti kõigile töötajatele ja elanikele. Kokku on hooldekodus 35 elanikku ja kaheksa töötajat. Lisaks kontrolliti töötajaid üle tee asuvas köögis, kust tuleb hooldekodu toit.

Suletud enne korraldust

«Laustestimine oli hooldekodu soov, sest seal olid tekkinud paaril elanikul sümptomid,» selgitas Tiia Luht. «Selgus, et nakatunud on üks elanik ja üks töötaja. Nakatunud viibivad isolatsioonis, kiirabi kontrollis nende seisundit ning hindas selle rahuldavaks.»

Luht lisas, et kõik Mulgi Häärberi töötajad kannavad isikukaitsevahendeid. Neljapäeval viis terviseameti kohalik esindaja neid sinna juurde ning juhendas töötajaid, kuidas neid õigesti kasutada. Mulgi Häärber otsustas, et töötajad elavad praegu sealsamas hooldekodus.

Juhataja abi Merle Palk kinnitas, et kõik on kontrolli all.

«Haigestunutel läheb hästi. Töötaja lubati kodusesse isolatsiooni. Meie elaniku kontrollis kiirabi üle, ta tunneb ennast hästi, kopsud olid normis, ta sööb, naerab ja viskab nalja,» kirjeldas Palk.

Häärberi uksed olid külalistele suletud juba enne eriolukorra kehtestamist. FOTO: Elmo Riig

Kuidas viirus majja pääses, on teadmata. Kindel on ainult see, et väljastpoolt ta tuli.

«Meie maja oli juba enne ametlikku korraldust külastajatele suletud,» rääkis Palk. «Tegime koos omanikuga otsuse ja panime maja karantiini, sest gripihooaeg kestab. Nii et me ennetasime ametlikku eriolukorra korraldust külastused keelata nädala võrra.»

Palk kinnitas, et maja vanemad elanikud on praegu kõigest hoolimata väga positiivselt häälestatud. «Ütlen alati, et oleme aga rõõmsad ja peseme käsi,» lisas ta.

Kõik abinõud tarvitusel

Elanike poolest on maakonna suurim hooldekodu Põhja-Sakala vallas asuv Lõhavere ravi- ja hooldekeskus, kus on 83 voodikohta. Hooldekeskuse juhatuse liige Marika Tirmaste rääkis, et viiruse majjapääsemise tõkestamiseks on tehtud nii palju kui võimalik.

«Kõigi majja viivate uste ees on desomatid, külastusi nagunii ei toimu, kullerid jätavad pakid ukse taha,» tõi Tirmaste näiteid. «Meil on desovahendid ning õpetame kliente käsi pesema, sest käte hügieen on kõige tähtsam.»

Kaitsevahendeid on hooldekodus varutud ning kui kõik läheb hästi, siis nendest varudest ka piisab.

«Kui aga tuleb hullem stsenaarium, oleks neid kindlasti juurde vaja,» lausus Tirmaste. «Tavaolukorraks on meil kuu varu olemas.»