Kodu on paljudele ka kool ja kontor ning kooliealiste laste kodus töötavailt vanemailt nõuab eriolukord laste õppetöösse süvenemist. Kui peres on ka lasteaiaealisi, pakub olukord vanemale rohkelt proovikive. Kuidas on aga õpetajaga, kel lisaks õpilastele vajavad koolitöödes suunamist oma lapsed?