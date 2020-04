Tellijale

Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et konteiner töötab kolmapäevast ning sinna peavad minema kõik, kes suunduvad erakorralise meditsiini osakonda. "Need, kes enne läksid sisse EMO uksest, lähevad nüüd konteinerisse. See uks on nüüd nii-öelda sinna kolinud."