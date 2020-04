Torm kahjustas Viljandimaal kõige tugevamalt Päri piirkonna elektriliine. Pilt on illustreeriv.

Eile õhtul Eestis möllanud torm jättis palju piirkondi elektrita. Kõige enam said kannatada Kesk-Eesti ja Saaremaa, kus on vooluta veel üle tuhande majapidamise. Viljandimaal on praegu 135 elektrikatkestust.