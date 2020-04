Tellijale

Nelja aasta eest Raassilla motorada arendama asunud mittetulundusühing Tarvastu Motoklubi unistab suurest motokeskusest, mis tooks kohale sõitjaid kogu Euroopast. Eurotoetust sellele ettevõtmisele on käidud noolimas juba mitu aastat ning 2018. aastal tuli ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) uudis, et idee on abiraha saamiseks küps, kuid häda tekkis toetuse suurusega. Motoklubi lootis saada 2,4 miljonit, EAS pakkus 1,4 miljonit eurot. Meestele anti otsustada, kas lubatud raha võtta või jätta. Et miljonit oma taskust ei paistnud, tuli loobuda ja kogu ettevõtmine liikus euroraha küsijate reservnimekirja.