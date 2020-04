Kolmas kodune koolinädal

Distantsõppe puhul valmistavad kindlasti peavalu popitegijad. Siinkohal tunnustussõnad koolide tugispetsialistidele ja abiõpetajatele, kes praegu töötavad tavatutes tingimustes. Need kavalpead, kes ise ei oska või ei viitsi, kipuvad klassi priimuseid ära kasutama, paludes nondel oma tööst pilti teha. Üks pilt oli ühes koolis rännanud poolte klassikaaslaste vahel.

Huvitav on aga see, et lapsed teevad praegu õppimises tunduvalt suuremat koostööd kui tavaoludes. Just õppimises, mitte spikerdamises. Osa õpetajaid ongi selle tendentsi ära kasutanud ja rühmapõhiseid ülesandeid andnud. Vanemad peavad seda mõistlikuks, sest nii säilivad õppimise kõrval sõbrasuhted. Sõprade võimaliku kadumise pärast muretsevad eelkõige algklassilapsed.

KÄITUMISHÄIRETEGA, autistlike joontega laste vanemate tähelepanek oli, et kodune õppetöö korraldus nendele lastele pigem sobib: keegi ei provotseeri ja tulemused on isegi paremad. Vanemad julgustavad koole ka tavaoludes saatma tähelepanuhäirega lapsi, juhul kui nad koolis väsivad, veidikeseks ajaks distantsõppele.

Heaks pidasid vanemad sedagi, kui õpetaja on leidnud aja ja võimaluse videos oma tuttavat nägu näidata ja otse suhelda. Vanemad panid õpetajatele südamele, et nad keskenduksid õpetamise protsessile, mitte kontrollimisele. Tähtsad on teadmised ja oskused, mitte nende olemasolu kontroll. On ka teada, et õpetajad ise on hädas sellega, et kontrollimistele kuluvad pikad õhtutunnid.

Perekonnad on saanud kindla teadmise, et lastele on vajalik päevaplaan, mis aitab (õppe)tööga joonel olla. Emade kindel soov ja ettepanek oli, et toimuks klassijuhataja videotund, mis aitab lastel end õppimismeeleolus hoida. Tuttav nägu ekraanil loeb.

Tallinna ülikooli matemaatikadidaktikud panid lastevanematele südamele, et õpetaja õpetab ja vanem toetab kõrvalt ning õpetaja ei tohi end e-kirjadega saadetavasse tagasisidesse ära uputada. Lapsed peavad end ise analüüsima ja hindama. Vanemad ootavad õpetajatelt ülesandeid, mis oleksid lastele jõukohased, sest vastasel korral hinnataks vaid vanemate õpetajaoskusega seotud geene. Oodatud on ka rohkem lõimitud aineid.

VILJANDI KOOLIDES õppivad lapsed ja noored on sisseelamise nädalatel kenasti hakkama saanud. Suur tänu kõikidele õpetajatele ja treeneritele, kes püüavad keerulises olukorras anda endast parima. Suur tänu kõikidele lapsevanematele, kes senisest enam oma lapse õpinguid toetavad. Üks ema nimetas positiivsena õpetajate pingutamist selle nimel, et teha õppimine huvitavaks ja õpetada lastele eluks vajalikke asju, mitte et nood mingit teksti sõna-sõnalt pähe tuubiksid. Teine ema on veendunud, et see keeruline olukord on suur õppetund õpetajatele ning samas võimalus arendada koolis välja uued süsteemid ja e-õppematerjalid, mida hiljem kasutada.

Lapsevanemad saavad aru, et õpetajad teevad kuldaväärt tööd. Õpilased mõistavad, miks nad vajavad õpetajat tahvli ees ja kui oluline on olla ennast juhtiv õppija. Lapsevanemad on heas mõttes üles ärganud ja tegelevad sellega, mis on elus kõige olulisem.