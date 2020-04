Viies kuupäev on pensionipäev. Seekord satub see nädalavahetusele, nii et raha makstakse homme. Kõige tähtsam on see päev ikkagi eakatele, kellest suur osa on ka Sakala lugejad: homme pole mitte ainult pensionipäev, vaid jõustub ka suur pensionitõus. Ja senisest suuremat summat tahaks kui mitte kiiresti kätte saada, siis vähemalt panga­automaadis imetleda. Rõhutame: ärge minge homme kodust välja ja usaldage oma pangakaart vajaduse korral ainult väga-väga valitud inimesele!