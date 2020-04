Tellijale

Viljandi vallavanem Alar Karu sõnas, et pensionipäevaks läheb omavalitsus politseile appi. «Vanemad inimesed võib-olla unustavad ennast sularahaautomaadi juures järjekorras olles või poes,» lausus ta ning lisas, et just nendes kohtades hakatakse inimestele reeglist kinnipidamist meelde tuletama. Samuti peavad patrullid ise seda järgima. «Me ootame, et kõik elanikud üksteisesse lugupidavalt suhtuksid,» sõnas Karu.