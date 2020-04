Viljandis Kaalu tänaval tegutsev Joosepi jalgrattapood on nagu teised lahti olevad kauplused mures: nõudlust jagub, aga eriolukorra tõttu on kauba importimine piiratud. Poe müüja Maarja Pauli sõnul on huvi jalgrataste vastu nädalaga kasvanud. FOTO: Marko Saarm