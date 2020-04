Tellijale

Tähtis on lihtsalt silmas pidada, et koju varutud kuivained ei tähenda, et edaspidi tuleb leppida ainult makaronide ja hakklihaga. Kui olete leidlik ja avatud meelega, võite ka pealtnäha askeetlikus ostukorvis leiduvast valmistada hõrgu ja piduliku moega eine. Olgu siis kriisiajaks Sakalas taas avatud kokandusnurga retseptid just sellest mõttest tõugatud.