Nakatunute arv Viljandimaal kahekordistus ööpäevaga

Eestis on kokku tehtud 15 725 analüüsi, nendest 858 ehk viie protsendi vastus on olnud positiivne. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanuserühmades 50–54 eluaastat (11 protsenti), 45–49 eluaastat (10 protsenti) ja 55–59 eluaastat (10 protsenti).