Üleriigiline võistumängimine tuleb tänavu virtuaalselt

E-võistumängimine erineb korraldajate teatel varasematest võistumängimistest eelkõige selle poolest, et osalemiseks on vaja saata enda esitatavad lood videotena. Videoid hindab žürii ning taseme- ja pillirühmade parimad teeb ta teatavaks samuti veebi vahendusel 17. aprillil reaalajas Viljandi pärimusmuusika aida Facebooki lehel.

Võistumängimise peakorraldaja Margit Kuhi sõnul ei ole seekordne võistlus tavapärane ja seda põnevam on osalemine. Nii õpivad võistlejad ühtlasi uusi oskusi ehk kuidas salvestada videot ja kuidas selles esineda.

E-võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud vanuses 7–19 eluaastat. Osalejatelt oodatakse kahte eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või -maakonnast või on muud moodi temaga seotud.