Demineerijad tegid Mulgi vallas kahjutuks kümme mürsku

Päästeameti andmetel avastatakse Eestis igal aastal keskmiselt 3500 lõhkekeha. Need võivad olla väga erineva suuruse ja kujuga. Peamised lõhkekehad, mida Eestist leitakse, on padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ja mürsud. Leitud on aga ka hulk lennukipomme ja lõhkeainet.