Keskraamatukogu avas e-raamatukogud kõigile  

Et nõudlus on kasvanud, hangib keskraamatukogu e-raamatute litsentse järjest juurde tavalisest suuremal hulgal. E-raamatute hankimist on lubanud erakorraliselt toetada Tallinna linnavalitsus ja kultuuriministeerium. Ka kõik kohalikud omavalitsused, kelle elanikele on Tallinn e-raamatute lugemise võimaluse avanud, on oodatud e-raamatute ostmist toetama. Rohkem infot e-raamatukogude kohta leiab Tallinna keskraamatukogu veebilehelt.