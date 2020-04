Piir looduse kaitsmise, liigirikkuse ja elukeskkondade säilimise ning sellesama looduse ressurssideks töötlemise ja kasumi teenimise vahel on justkui rindejoon, mida tõmmatakse iga kord üha uuesti. Loodust peab muidugi kaitsma, aga mõistlikult, sest inimtegevust ei ole võimalik täielikult keelata. Puit on väga mitmekülgsete kasutusvõimalustega ja seejuures taastuv ressurss, nii et majandusmetsad on hädavajalikud.